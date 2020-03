Een frisse neus halen? Op deze mooie wandel- en fietsroutes van Limburg mag het nog Marco Mariotti

21 maart 2020

06u57 0 Hasselt Wandelen of fietsen in de vrije natuur en liefst niet te ver van huis. Dat mogen we nog sinds het coronavirus in ons land woekert. “Je mag naar elkaar zwaaien, maar maak geen contact”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Wij lijsten een aantal rustgevende locaties op, maar beloof ons om afstand te houden en er liefst enkel met het gezin op uit te trekken.

Tongeren: De Beukenberg ligt niet heel ver van het centrum van de stad. De site diende in de Romeinse periode als aquaduct. Stap letterlijk in het spoor van de Romeinen. Twee wandelroutes vertrekken uit het dorpje Mulken en voeren je langs de stadsomwalling uit de tweede eeuw. Je komt ook holle wegen tegen, een van de oudste wegen die soms meters diep zijn uitgesneden omdat ze al eeuwen lang bewandeld en bereden zijn. Het gebied heeft een uitgebreid wandelnetwerk en is bereikbaar via de Mulkerweg.

Een alternatief is het eeuwenoude Rutten bij Tongeren. Het historische dorp, gekend van de Evermarusprocessie die om de vijftig jaar plaatsvindt, biedt pittoreske landschappen aan. De wandeling kan je aanvangen aan de Ruttermarkt.

Hechtel-Eksel: Nergens meer bos in Noord-Limburg dan in Bosland. Het natuurgebied overlapt Pelt, Lommel en Hechtel-Eksel en is deels het leefgebied van wolvenkoppel August en Noëlla. Schrik niet als je de wolven zou tegenkomen, want zij schuwen jou ongetwijfeld meer. Welpen ga je nog niet zien, maar de kans bestaat dat Noëlla wel al drachtig is. De kans dat je in het bos everzwijnen of reeën tegenkomt is trouwens vele malen groter. Maar ook dan geen angst: ze hebben jou eerder gezien dan jij hen. Als je toch in de buurt bent, vergeet dan niet te fietsen door de bomen.

Wie door het Hobos in Pelt passeert, stoot via de aangeduide wandelroute op het oude landgoed van drossaard Jan Clerx. De Limburger ging ooit de strijd aan met de Bokkenrijders. De regio werd in de 18de eeuw decennialang geteisterd door rovers met heel wat leed als gevolg. De ene overval volgde de andere op, en vanaf de jaren 1770 verklaarde Clerx de Bokkenrijders de oorlog. Hij liet er tientallen ter dood veroordelen, wellicht velen van hen ook onschuldig. De indrukwekkende hoeve wordt momenteel gerenoveerd, maar is nog steeds knap om te zien. Toegang is mogelijk via de Kiefhoekstraat.

Zutendaal/Lanaken: Wie zich wil terugtrekken in een minder bekende parel kan dat doen in de vallei van de Roelerbeek in Zutendaal en Lanaken. Het beekje snijdt er opvallend diep door het bos vergeleken met andere Limburgse beekjes en toont aan hoe onaangeroerd de natuur er nog is.

Een stukje oerbos met vooral loofbomen zoals al onze Limburgse bossen oorspronkelijk waren. Langs de beek staan enkele eeuwenoude beuken waarin data en namen gegraveerd staan van begin 1900. Je geraakt er te voet of met de fiets, maar parkeren kan ook aan de toegang via de Kievitseweg 3 in Zutendaal.

Maasmechelen: Trekpleisters zijn zonder twijfel de Mechelse Heide en Connecterra dat nu zelfs haar deuren gratis opent. Plaats zat zou je denken, maar de Mechelse Heide kent drukke dagen.

Wie zich niet comfortabel voelt bij te veel wandelaars, kan erop uit trekken naar het kasteeldomein in Leut waar een interactieve kinderwandeling is uitgestippeld. Het kasteel Vilain XIIII is dan wel onderkomen, het domein oogt nog steeds bijzonder mooi. Ontdek er uitheemse boomsoorten die liefst 200 jaar geleden werden aangeplant door de toenmalige kasteelheer, net zoals de beukenhaag van meer dan 100 meter lang. Aan het einde van de haag ontdek je nog een aantal reusachtige beuken die Vilain XIIII liet aanplanten voor zijn zeven dochters. Eén per kind.

De diepste en een van de oudste holle wegen in ons land ligt in Halen. Hij is 12 meter diep en bijzonder om door te wandelen. De weg ontstond in de middeleeuwen toen landbouwers met paard en kar naar hun akkers reden. Door telkens hetzelfde traject te nemen werd de grond losgereden en weggespoeld na hevige regenbuien. Herhaal dat eeuwenlang en je krijgt een weg van 12 meter diep. Dit eerder afgelegen pareltje ligt op de grens met Vlaams-Brabant en je geraakt er via de Oude Leuvensbaan 2 in Loksbergen.

Dilsen-Stokkem: Er iets gaan drinken kan natuurlijk niet, maar de omgeving van de Beau Sejour in Dilsen-Stokkem blijft een romantisch plekje. Zeker Tivoli, het eiland tussen de nieuwe en het oude kanaal Zuid-Willemsvaart, is prachtig om te bewandelen. Oude villa’s uit begin 1900 staan er statig langs het water. De bekende Eén-serie Beau Sejour speelde zich er af en de plek kende hierdoor héél wat bezoekers in de afgelopen jaren. De storm is intussen gaan liggen en de parel lijkt weer iets meer verborgen te blijven voor het grote publiek. Ideaal om er nu witte zwanen over het water te zien dobberen.

Borgloon: Wie Borgloon zegt, zegt doorkijkkerkje. Voor de inwoners uit Haspengouw kan je zelfs al een glimp opvangen van de eerste bloesems. Wandel- en fietsroutes in de omgeving zijn goed aangeduid. Wandelingen vertrekken vanuit het centrum van Borgloon.

Lanaken/Zutendaal: Het kasteeldomein Pietersheim in Lanaken is een van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen. De kans dat je daar te veel wandelaars tegenkomt, is eerder klein.

Genk: Het domein van Bokrijk is groot genoeg om in te wandelen, maar het trekt wellicht ook heel wat bezoekers. Het Openluchtmuseum is nog dicht tot na de paasvakantie. De rest van het park blijft toegankelijk voor wandelaars en fietsers net zoals het fietstraject ‘Fietsen door het Water’ in het vijvergebied.

Wie Bokrijk te druk zou vinden, kan zijn benen strekken in natuurgebied De Maten. Dit is een alternatief, waar ook heel wat vijvers liggen. Wandeltochten zijn er duidelijk aangegeven en starten aan de Reenstraat in Genk.

Zonhoven: De Wijers hebben een grote populatie boomkikkers die ooit nog met uitsterven bedreigd was. Het is een van de rijkste natuurgebieden in Vlaanderen en zelfs West-Europa. De site is er historisch gegroeid en was gelinkt aan de abdij van Herkenrode. De visvijvers waren bedoeld voor de kweek om op vrijdagen enkel vis te kunnen eten. West-Vlaamse toeristen kunnen hun ogen soms niet geloven als ze hier passeren en vinden het bijzonder dat ons land zo’n cluster vijvers heeft.

Lummen: Het Schulensmeer is een geliefde locatie in het westen van de provincie. Wandelen is gezond en mag zeker, maar afstand houden is zeker belangrijk, zeker bij drukbewandelde plekken.

Bilzen: Domein Alden Biesen is een van Limburgs belangrijkste trekpleisters en heeft een prachtig park van 43 hectare rondom het kasteel. Het kasteel op zich is niet te bezoeken, maar het domein is groot genoeg om er te wandelen of in de omgeving te fietsen. Heuvelachtig en aangenaam. Wat drinken of een versnapering voor onderweg kan, maar picknicken is niet toegestaan.

Het Hornebos in Heers bij Rukkelingen-Loon is een uniek moerasbos en bevindt in het uiterste zuiden van de provincie tegen de taalgrens.