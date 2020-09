Dwars Door Hasselt gaat in kleine loopgroepen toch door in oktober Giulia Latinne

11 september 2020

11u46 0 Hasselt Ook goed nieuws in tijden van corona, want Dwars Door Hasselt zal toch plaatsvinden op zondag 11 oktober. Het evenement richt zich op kleinere loopgroepen die dit jaar kunnen kiezen tussen de looprouts van 5 km en 10 km. De start blijft op het Kolonel Dusartplein, maar de finish verhuist naar het nieuwe Quartier Bleu.

Limburgse loopfanaten kunnen opgelucht ademhalen, want Dwars Door Hasselt gaat dit jaar toch door. Het evenement vindt op 11 oktober plaats en wordt coronaveilig georganiseerd door Stad Hasselt en Golazo Sports. Zo zullen deelnemers zich moeten aanmelden in kleine loopgroepen en kunnen ze nog kiezen tussen twee looproutes: die van 5 km of 10 km. De groepen vertrekken om 10u en om het kwartier aan het Kolonel Dusartplein eindigen om 14u op het nieuwe Quartier Bleu. De mondmaskerplicht geldt niet tijdens het lopen, maar wel ervoor en erna.

Naast Dwars Door Hasselt zou ook de Alpro Kids Run voor heel wat schoolkinderen plaatsvinden, maar die gaat dit jaar niét door. Daar is wel een alternatief voor: zo worden scholen aangespoord om de week vòòr Dwars Door Hasselt een kilometer op school te lopen. Elk kind dat meeloopt, krijgt een Alpro Kids Run-medaille.

Inschrijven is verplicht en mogelijk vanaf 14 september via de website sport.be/runningtour/nl/.