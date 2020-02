Dus jij kent de weg in Hasselt? Bewijs het op de Hasselt City Run Emelie Wojcik

24 februari 2020

15u48 0 Hasselt In Hasselt vindt op zondag 1 maart de tweede editie van de Hasselt City Run plaats. Dat is een wandel- en loopevenement waarbij deelnemers zich zo snel mogelijk van het ene naar het andere checkpoint moeten begeven. De City Run vormt de ideale gelegenheid om nieuwe plekken in Hasselt te ontdekken.

Tijdens de City Run krijgt elke deelnemer een kaart van de stad Hasselt waarop enkele herkenningspunten of ‘checkpoints' worden aangeduid. Het is de bedoeling dat elke deelnemer zo snel mogelijk in een bepaalde volgorde naar alle checkpoints loopt of wandelt. Let wel, op de kaart is geen route aangeduid. Het is dus aan de deelnemer zelf om de snelste en meest logische route uit te stippelen. Diegene die de checkpoints in de snelste tijd vindt, wint de wedstrijd.

Naargelang hun eigen keuze krijgen sportievelingen ofwel routes van vijf kilometer (met 20 checkpoints) of van tien kilometer (met 30 checkpoints) voorgeschoteld. Let wel, de afstanden zijn berekend volgens de kortst mogelijke route tussen alle checkpoints. De uiteindelijk afgelegde afstand zal bij iedereen anders zijn, omdat de routekeuzes niet bij iedereen hetzelfde zullen zijn. Niet verdwalen is dus de boodschap!

Inschrijving en afhalen van borstnummers kan zondagochtend van 9 tot 11.45 uur aan de Hogeschool PXL Campus Vildersstraat op de Vildersstraat 5 in Hasselt. Starten kan er tussen 10 en 12.30 uur. Deelnemen aan de Hasselt City Run kost 18 euro voor zowel de vijf als de tien kilometer. Opgelet: er zijn slechts honderd kaarten beschikbaar voor de inschrijvingen ter plaatse dus op voorhand inschrijven is aangeraden.