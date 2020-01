Duo krijgt vrijspraak in zaak rond schietincident aan Sint-Truidersteenweg BVDH

Een 24-jarige Truienaar en een 22-jarige Hasselaar zijn vrijgesproken in een zaak rond een schietincident te Hasselt op 11 april 2018. De feiten speelden zich af aan de Sint-Truidersteenweg in de Hasseltse wijk Ter Hilst. “Hoewel er wel aanwijzingen zijn van de mogelijke betrokkenheid van beklaagden, dienen ze te worden vrijgesproken omwille van onvoldoende bewijs”, staat te lezen in het vonnis. De twee zouden die avond hebben afgesproken met een man voor de verkoop van een wagen. Het slachtoffer werd beschoten door een minderjarige kompaan van het duo, dat zelf uit was op de som van 9.000 euro. De schutter werd eerder wél veroordeeld tot vier jaar cel voor zijn aandeel.