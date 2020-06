Duo krijgt vier jaar cel voor verkrachting van Antwerps meisje Birger Vandael

05 juni 2020

13u19 0 Hasselt Twee mannen van 35 en 39 jaar oud worden elk veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor de verkrachting van een Antwerpse vrouw. De drie zaten samen op een appartement in Hasselt toen de dertigers toesloegen. “Ze beschouwden de vrouw louter als instrument ter bevrediging van hun seksuele driften”, oordeelt de rechtbank in het vonnis.

De feiten speelden zich af op 8 februari 2017 in Hasselt. De twee dertigers sloegen toe op een appartement waar ze samen met de vrouw vertoefden. Het slachtoffer slaagde erin om de politie te verwittigen en uiteindelijk werden de daders gearresteerd en geboeid. Meteen vertelden de twee dat ze 100 euro hadden betaald voor seks met de vrouw. De politie merkte echter op dat het slachtoffer bij de feiten in grote paniek was. Daarom oordeelt de rechtbank dat het slachtoffer nooit toestemming had gegeven.

Traumatisch

De rechtbank benadrukt dat deze feiten ernstig en uitermate verwerpelijk zijn en dat het voor het slachtoffer bijzonder traumatisch is. De jongste van de twee, die staat ingeschreven in Hasselt, volgde de zaak. Zijn kompaan gaf verstek. Elk worden ze ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Aan het slachtoffer moet 5.000 euro worden betaald, alsook de rechtsplegingsvergoeding van 2.400 euro.