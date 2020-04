Drukte in Hasseltse Hubo blijft voorlopig uit Emelie Wojcik

18 april 2020

11u34 0 Hasselt Afgelopen week kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat tuin- en doe-het-zelf-zaken op zaterdag 18 April hun deuren weer mochten openen. In de Hasseltse vestiging van doe-het-zelfzaak Hubo leidde dat in ieder geval niet tot een massale drukte. “We hadden op voorhand veel schrik voor een overrompeling, maar momenteel is alles onder controle”, zegt Ivan Cuyckx, winkelverantwoordelijke van Hubo Hasselt.



“We hebben de situatie in de hand”, vertelt Cuyckx opgelucht. “Op voorhand konden we de drukte moeilijk inschatten, maar ik moet zeggen dat de heropening zeer vlot verloopt. Momenteel zijn er namelijk 25 klanten in de winkel en staan er vijf personen buiten in de rij te wachten tot hun winkelkar ontsmet is. Hopelijk verloopt de rest van de dag even gemoedelijk.”

“Net voor de winkel moest sluiten omwille van de coronamaatregelen hebben we een enorme drukte meegemaakt”, herinnert Cuyckx zich. “Toen ging de winkel immers dicht en wist niemand wanneer we opnieuw zouden kunnen openen. Nu gaan we open en blijven we open. Hierdoor kunnen klanten gemakkelijker hun bezoek spreiden.”

Maatregelen

Vanaf het moment dat de heropening werd bekendgemaakt, werden er in alle Hubofilialen maatregelen getroffen om de klanten veilig te ontvangen. “In totaal laten we steeds dertig personen met kar binnen in de winkel. Indien de winkel vol is, kunnen mensen buiten aanschuiven binnen een parcours van linten en paletten. Ook op de parking regelt een collega de vlotte doorstroming van het verkeer.”

Ook in de winkel is gedacht aan de veiligheid van de klanten en het personeel. “We ontsmetten onze winkelkarren voortdurend. Daarnaast voorzien we voldoende stofmaskers, handgel en handschoenen voor ons personeel. Alledrie onze kassa’s zijn geopend, maar de winkelbedienden zitten wel steeds achter plexiglas.”