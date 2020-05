Drukte in Hasselt-centrum, kalmte in Quartier Bleu tijdens eerste shoppingweekend Emelie Wojcik

16 mei 2020

16u37 3 Hasselt Hoewel de heropening van de winkels afgelopen maandag in Hasselt nog Hoewel de heropening van de winkels afgelopen maandag in Hasselt nog niet meteen voor een stormloop zorgde , lijkt er zaterdagnamiddag meer volk op de been. Toch vooral in Hasselt-centrum dan. In Quartier Bleu blijft het voorlopig rustiger.



Vooral in de Hasseltse Demerstraat lijkt de gezellig drukte van voor de coronacrisis teruggekeerd. Wat verderop bewonderen de winkelende bezoekers de vernieuwde Grote Markt of nemen ze plaats naast Hendrik en Katrien.

Aangezien de stad ervoor koos om geen verplichte looprichting in te stellen, passeren bezoekers elkaar in de winkelstraten langs alle kanten. Afstand houden is daarbij zichtbaar een uitdagende evenwichtsoefening. Toch blijken de afstandsregels aan de winkels makkelijker toepasbaar. Zo wachten shoplustigen netjes hun beurt af voor de deur van Primark.

Richting de nieuwe shoppingwijk Quartier Bleu valt op dat de drukte steeds mindert. “Het is hier al de hele dag enorm kalm”, vertellen de mensen achter Treepack, het kunstenaarscollectief dat al de hele dag werkt aan een muurschildering in Quartier Bleu. Toch bekijkt Sonja Benats, store manager van kledingzaak Juttu het positief: “Het klopt dat we vandaag geen typische zaterdag draaien. De omzet is eerder vergelijkbaar met een gewone weekdag. Maar zelfs dat is positief, want de afgelopen week hebben we eigenlijk best wel goed verkocht. Natuurlijk was het veel drukker geweest zonder de coronacrisis, maar wij mogen absoluut niet klagen.”