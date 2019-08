Drugsrunner krijgt 18 maanden cel BVDH

06 augustus 2019

Een 22-jarige Nederlandse Marokkaan is veroordeeld tot achttien maanden cel en 8.000 euro boete voor het bezit en de verkoop van heroïne in een periode tussen 1 februari en 22 mei van dit jaar. Bovendien had hij een bus pepperspray en een vouwmes op zak. Beklaagde is een klassieke drugsrunner die vanuit Nederland wordt aangestuurd en met het geld zijn schulden wilde afbetalen. De politie van zone LRH had de man in de gaten en kon hem eind mei dit jaar uiteindelijk onderscheppen in Hasselt. In zijn wagen werden acht zakjes van 2,5 tot 5 gram heroïne gevonden, in totaal goed voor dertig gram. Hij had ook 310 euro cash bij zich. Tijdens zijn verhoor ging één van de drie toestellen op zijn passagierszetel voortdurend af, wellicht werden enkele afnemers ongeduldig. De heroïne werd verbeurdverklaard, net als het voertuig en de 310 euro.