Drugsdealer op scooter loopt tegen de lamp: politie treft bij huiszoeking heroïne aan Marco Mariotti

20 juli 2020

15u06 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft een vermoedelijke drugsdealer kunnen onderscheppen. Hij werd onder invloed van drugs betrapt op een bromfiets.

Tijdens een huiszoeking werd er onder andere een dealershoeveel heroïne gevonden. De man verplaatste zich eerder die avond met zijn bromfiets toen hij op in de Slagerslaan in Hasselt uit het verkeer werd geplukt. Na een

controle bleek hij niet alleen onder invloed van drugs te zijn, maar had hij ook verdovende middelen op zak.

Een huiszoeking volgde. Daar werd met een drugshond van de federale politie meer dan 10 gram heroïne en verschillende items gevonden om drugs te gebruiken en te verkopen. De 56-jarige Hasselaar zal zich op een later tijdstip moeten verantwoorden.