Drugsdealer loopt tegen de lamp... omdat hij veel te luid snurkt Toon Royackers

19 juni 2019

13u07 6 Hasselt De lokale politie heeft deze week een drugsdealer gevat na klachten van buren aan de Frans Massystraat in Hasselt. Die hadden de politie in eerste instantie ingeschakeld omdat de man wel heel hard snurkte in zijn slaap.

Een patrouille ging eens polshoogte nemen, en zij vonden inderdaad een man terug die een stevige roes aan het uitslapen was. Eens gewekt bleek hij overduidelijk onder invloed te zijn van drugs. Bij een fouille vonden agenten bovendien een dealershoeveelheid heroïne, een kleine hoeveelheid cocaïne en een som geld. De verdachte, een 40-jarige man uit Hasselt, werd intussen via de snelrechtprocedure gedagvaard. Hij mag zich over enkele weken uitgeslapen voor de rechtbank komen verantwoorden.