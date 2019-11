Drugsdealer (25) moet kappen met drugs BVDH

21 november 2019

Een 25-jarige Iranees uit Hasselt krijgt een voorwaardelijke celstraf van één jaar en een boete van 8.000 euro met uitstel voor het bezit en de verkoop van cannabis en 1.140 xtc-pillen. De man was actief van januari 2018 tot september 2018 en gaf de feiten toe. Hij had naar eigen zeggen geld nodig om een opleiding tot kapper te kunnen volgen. De man had ook ketamine in zijn bezit en gebruikte zelf cannabis. Op zijn kamer werden twee weegschalen gevonden, alsook een som van 355 euro. Er werd een som van 1.075 euro verbeurd verklaard en ook zijn gsm krijgt de twintiger niet meer terug. De komende jaren zal hij moeten bewijzen geen drugs meer te gebruiken en moet hij actief zoeken naar werk.