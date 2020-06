Dronken fietser rijdt in op burgemeester Steven Vandeput (N-VA) Dirk Selis

25 juni 2020

16u07 36 Hasselt Donderdagnamiddag reed een dronken fietser met een flinke vaart in op burgemeester Steven Vandeput (N-VA) die net een interview aan het geven was aan de Limburgse nieuwszender TVL. De kabinetschef van Vandeput, Jan Wouters, kon de aanvaller neutraliseren. De Hasseltse burgemeester kwam er met wat schrammen en een blauwe plek vanaf.



“De burgemeester was juist een interview aan het geven aan de journalist van TVL toen de man met een rotvaart om hem inreed. Ik heb hem geneutraliseerd. Kijk, ik bescherm mijn burgemeester tegen alle aanvallen, zowel inhoudelijk als fysiek”, lacht kabinetschef Jan Wouters. “Het is wel de eerste keer dat er een fysieke aanval gebeurde. Maar goed, die man was dronken en heeft volgens onze bronnen wel vaker problemen met alcohol. We gaan dus geen klacht tegen de man neerleggen. Maar toen hij ook tegen de politie van zijn oren begon te maken, heeft die hem wel meegepakt.”

Dirk De fauw

“Natuurlijk denk je op zo'n moment aan het steekincident met de Brugse burgemeester Dirk De fauw”, vertelt Wouters nog. “Maar kijk, het was een dronken fietser en de burgemeester mankeert niets. Voor ons is de zaak gesloten.”

De dronken man verblijft momenteel in een politiecel van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad ter ontnuchtering. “Omdat de burgemeester geen klacht heeft neergelegd zal de man wanneer hij terug nuchter is, worden vrijgelaten", zegt woordvoerder Jessica Vandebeek van de politiezone LRH.