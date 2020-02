Dringend gezocht: 100 Limburgse politie-inspecteurs: “De vacatures raken maar niet ingevuld” Marco Mariotti

21 februari 2020

13u36 0 Hasselt “Geef ons dringend extra politie-inspecteurs.” Zo klinkt de gezamenlijke noodkreet in naam van alle Limburgse korpscheffen. Voor 2020 zijn er bijna 100 vacatures, maar die geraken niet ingevuld. “Er is veel interesse in de job hoor, maar de federale politie krijgt te weinig middelen om selecties en opleidingen te organiseren", zeggen de korpscheffen.

Zonder rekening te houden met inspecteurs die nog op pensioen moeten gaan, heeft de volledige provincie nood aan bijna 100 politie-inspecteurs. De oorzaak van het tekort ligt volgens de korpscheffen bij de beperking in de selecties die door de federale politie worden georganiseerd.

“Nochtans zijn er heel veel mensen geïnteresseerd in een job om bij de politie te werken", zegt korpschef Phillip Pirard van de zone LRH. “Maar er worden te weinig geschikte kandidaten toegelaten tot de opleiding van inspecteur.”

Tegelijk vinden de zones dat er meer middelen ter beschikking moeten worden gesteld worden aan de federale politie zodat ze meer opleidingen kunnen organiseren. “Aan de politieschool in Limburg worden jaarlijks twee opleidingen voorzien voor de graad van inspecteur. Telkens worden een 40-tal kandidaten opgeleid, maar deze kandidaten zoeken een job over heel Vlaanderen en worden enkel toegelaten tot de korpsen waar er grote tekorten zijn. Dat werkt ook zo in Limburg. Het aantal kandidaten in opleiding is dus veel te beperkt vergeleken met het aantal vacatures.”

Niet houdbaar

De korpschefs smeken dan ook dat de federale politie meer selecties organiseert en opleidingen toelaat. “Al deze tekorten hebben een indringende impact op de werking van de politiezones. De interventie-diensten hebben het moeilijk om hun 24-uren permanentie te organiseren. De druk op het privé-leven van de politiemensen wordt groter om alle diensten te kunnen voldoen. Bepaalde acties en taken moeten zelfs on-hold gezet worden, waar niemand beter van wordt.”