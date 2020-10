Drie weken lang geen treinen tussen Landen en Hasselt vanaf dit weekend Giulia Latinne

08 oktober 2020

10u57 0 Hasselt Tijdens de weekends van 10 tot en met 25 oktober zullen er tijdelijk geen treinen rijden tussen Landen en Hasselt. Infrabel werkt dan verder aan de vernieuwing van de infrastructuur, waardoor het treinverkeer wordt aangepast. Ook de treinen tussen Hasselt en Genk krijgen tot dan een andere regeling.

Infrabel herneemt de vernieuwingen van de infrastructuur van het treinverkeer, en daarom past de NMBS vanaf komend weekend haar vervoersplan aan. Zo worden de IC-treinen Blankenberge - Genk omgeleid vanaf Leuven of Hasselt via Aarschot en Diest. Tussen Hasselt en Landen rijden er voorlopig geen treinen, maar een bus vervangt de ritten en zal ook halt houden in Sint-Truiden en Alken. Reizigers naar en van Kiewit, Bokrijk en Genk kunnen overstappen in Hasselt om verder te reizen. Wie tussen Brussel, Tienen en Landen reist, kan de IC-treinen De Panne - Landen nemen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website belgiantrain.be/nl/news/works-landen-hasselt.

