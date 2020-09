Drie vakbonden voeren actie voor minimumuitkering op zeven kruispunten in Hasselt en Genk Giulia Latinne

28 september 2020

15u20 0 Hasselt Maandagochtend om 9 uur hebben de vakbonden ACV, ACOD en ACLVB actiegevoerd op vijf kruispunten in Hasselt en twee in Genk. “Omdat de werkgevers de welvaartsenveloppe deze maand niét toekennen aan de minimumuitkeringen, maar wachten tot het interprofessioneel akkoord 2021-2022", zegt Gert Steegmans van ACLVB.

De Guffenslaan was maandagochtend één van de vijf kruispunten in Hasselt waar zo’n twaalf tot vijftien mensen samenkwamen om een stilstaande actie te voeren. Reden? De welvaartsenveloppe. “Dat is een vast budget waarmee sociale partners de minimumuitkeringen kunnen verhogen met goedkeuring van de regering”, legt Gert Steegmans van vakbond ACLVB uit. “Over dat budget wordt normaal in september beslist, maar dat is nu niet het geval. De werkgevers willen wachten tot het najaar of zelfs begin volgend jaar, wanneer de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord plaatsvinden.”

Kortom, de werknemers kunnen de komende maanden fluiten naar een uitkeringsverhoging. “Dat vinden we niet kunnen”, zegt Steegmans. “Mensen met een laag pensioeninkomen of een magere werkloosheids- of ziekteuitkering zullen daardoor nog langer in de kou staan. Hierover praten zonder regering, gaat niet. Daarom hopen we met deze actie alsnog iets in beweging te zetten. We willen een sterke sociale zekerheid, ook tijdens de huidige coronacrisis”, aldus Steegmans.