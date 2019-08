Drie tips voor Open Monumentendag Lien Vande Kerkhof

20 augustus 2019

14u22 0 Hasselt Op zondag 8 september zetten opnieuw honderden monumenten in heel Vlaanderen de deuren gratis open, tijdens de 31e editie van Open Monumentendag, beter bekend als de ‘hoogdag voor curieuzenneuzen’. Ook in Limburg zijn er heel wat verborgen parels te ontdekken. Wij lijsten alvast drie originele activiteiten op.

75 jaar bevrijding WO II in Hasselt

September 1944. Geallieerde troepen trekken door België en maken een einde aan de Duitse bezetting. In Hasselt staat de viering van 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog centraal op de Abdijsite van Herkenrode. In 2019, exact 75 jaar later, doet de vzw 2nd Armored in Europe die tocht opnieuw met 75 voertuigen en 270 manschappen. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een indrukwekkend schouwspel. Van 6 tot 8 september verblijft de groep op het veld bij de abdijmolen, bij de Abdijsite van Herkenrode. Op Open Monumentendag is het kampement open voor bezoekers en zijn er demonstraties drill, baseball en american football. Het programma wordt aangevuld met lezingen door Frank Vanstreels en Jos Sterk, een fototentoonstelling en activiteiten voor kinderen

Wandelen in Voeren

In Voeren focust men zich op de Open Monumentendag dit jaar op erfgoedlandschap: zowel natuur- als cultuurlandschap. Een gids begeleid je langs tal van rustgevende plekjes rond Altenbroek, te midden van een recent beschermd cultuurhistorisch landschap. Al wandelend ontdek je waarom dit stukje Voeren beschermd is als cultureel erfgoed. Wandelschoenen zijn warm aanbevolen en reserveren bij Toerisme Voerstreek is verplicht.

De sjùnste Boom van Hoeselt

Hoeselaren konden drie maanden lang hun favoriete boom inzenden om de titel van de sjùnste boom va Hoeselt in de wacht te slepen. Of hij nu in volle bloei stond of gewoon een persoonlijke betekenis voor iemand had, élk boom kwam in aanmerking. De door de jury verkozen bomen zullen in de toekomst erkend worden als écht monument. Bij de 20 winnende bomen van de foto- en verhaalwedstrijd komt een tijdelijk plaatje met verhaal en bij de 5 winnaars wordt een permanent bordje geplaatst. Op Open Monumentendag wordende de boom die een prijs in de wacht slepen onthuld tijdens een wandeling.