Drie Hasseltse cafébazen beboet omdat ze hun zaak niet wilden sluiten Dirk Selis

14 maart 2020

11u25 8 Hasselt De verplichte horecasluiting vrijdag om middernacht is in Hasselt niet van een leien dakje verlopen. “In drie gevallen liep het bijna uit de hand en heeft de politie proces-verbaal moeten opmaken”, zegt woordvoerder van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad Dorien Baens.

“Vooral in de binnenstad moesten onze mensen toch aandringen dat de zaken zouden sluiten”, vertelt Dorien Baens van de politie Limburg Regio Hoofdstad. “Dat gebeurde uiteindelijk wel, maar in twee zaken in de Hasseltse binnenstad en eentje in Zonhoven ging dat niet zonder slag of stoot. Na herhaaldelijke waarschuwingen van onze collega’s hebben onze mensen moeten optreden en werden drie weerspannige cafébazen op de bon geslingerd.”