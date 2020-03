Drie dochters slachtoffer van huiselijk geweld: ouders en zonen moeten integratiecursus volgen Birger Vandael

26 maart 2020

11u09 0 Hasselt De correctionele rechtbank van Hasselt veroordeelde vijf leden van een Turkse familie uit Hasselt voor intrafamiliaal geweld. Ze zullen een integratiecursus moeten volgen. Het gaat om de ouders en drie zonen van 23, 29 en 33 jaar. De drie dochters van het gezin werden slachtoffer.

De feiten speelden zich af tussen 2008 en 2017. Tijdens het verhoor van één van de slachtoffers in oktober 2017 vertelde ze hoe ze sinds haar tiende meermaals geslagen en gestampt werd door haar vader. Hij trok ook aan haar haren of gooide haar op de grond als hij kwaad was. De moeder gebruikte dan weer een borstel bij haar woede. Op haar gsm kon ze foto’s tonen van de verwondingen aangebracht door haar broer. Het CLB kon het verhaal bevestigen. De meisjes bleken schrik te hebben om uitgehuwelijkt te worden.