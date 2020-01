Dreamland komt naar Quartier Bleu EWH

27 januari 2020

17u10 0 Hasselt Dreamland krijgt een vestiging in Quartier Bleu. De speelgoedketen van Colruyt Group zal in totaal een tiental personen tewerkstellen. De winkel zal een oppervlakte van maar liefst 2.000 vierkante meter beslaan.

Speelgoedketen Dreamland wordt aan een indrukwekkende lijst met toekomstige winkels en horecazaken van Quartier Bleu toegevoegd. Zo vervoegt Dreamland binnenkort kleppers als Fnac, McGregor en Thai Café in de Hasseltse binnenstad. Philippe Onclin van Quartier Bleu vindt de komst van Dreamland een verrijking voor de stad. “Dreamland wordt een van de grotere winkels in Quartier Bleu en zal een oppervlakte van maar liefst 2.000 vierkante meter beslaan.” De winkel zal te vinden zijn aan de voetgangersuitgang van de parking, waar je de stad binnenwandelt. Een tiental mensen wordt tewerkgesteld in de winkel.

Dreamland ziet in Hasselt dan weer heel wat potentieel aangezien er in de ruime omgeving nog geen winkel gevestigd is. “Quartier Bleu is zeker een mooie opportuniteit om voet aan grond te zetten in Hasselt", aldus Danny Jenquin, divisiemanager verkoop bij Dreamland. “Het sluit mooi aan op het centrum, het is gemakkelijk bereikbaar en het shoppingconcept is nieuw en aantrekkelijk. De combinatie van gezellig tafelen, shoppen en wonen in de stad is een unieke beleving, zeker voor families. En laat dat nu net de doelgroep zijn waarvoor het concept van Dreamland een toegevoegde waarde kan bieden.



De familie- en seizoenswinkel werd pas nog opvolger van haar eigen titel ‘Beste Winkelketen van België 2019-2020’ in de categorie ‘speelgoed’. “Dreamland staat voor kindvriendelijk plezier beleven”, zegt Jenquin. “Je vindt bij ons een zeer ruim assortiment van onder andere speelgoed, multimedia en feestmateriaal. Maar ook alles wat een gezin nodig heeft doorheen de jaren is bij ons te vinden. Ze verkopen we zowel de eerste loopfiets voor peuters als de eerste echte stadsfiets voor grotere kinderen.”