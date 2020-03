Dr. Jane Goodall stelt ontvangst eredoctoraat UHasselt uit wegens Coronavirus Dirk Selis

03 maart 2020

11u31 0 Hasselt “Door de dreiging van het Coronavirus heeft de wereldbekende Britse antropologe en biologe dr. Jane Goodall in samenspraak met het “Door de dreiging van het Coronavirus heeft de wereldbekende Britse antropologe en biologe dr. Jane Goodall in samenspraak met het Jane Goodall Institute beslist om haar bezoek aan België uit te stellen naar een latere datum”, meldt UHasselt woordvoerder Thomas Vandereyt.

Jane Goodall zou enkele dagen in ons land verblijven en op 12 maart het eredoctoraat van UHasselt ontvangen. ’s Avonds stond er ook een lezing in de Limburghal in Genk gepland ter ere van het

30-jarig bestaan van Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Voor beide evenementen wordt nu een nieuwe datum gezocht, later dit jaar.