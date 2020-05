Door het rode licht én wegrijden van politie: twee jongeren met voorlopig rijbewijs beboet Marco Mariotti

25 mei 2020

18u33 0 Hasselt De politie heeft dit weekend twee jongeren beboet die onterecht achter het stuur zaten. Het ging om twee personen die een voorlopig rijbewijs hadden en zich niet aan bepaalde voorwaarden hielden.

Op de Guffenslaan slalomde één leerling-bestuurder zeer vlot tussen twee anonieme politievoertuigen door. Wanneer hij werd aangemaand om zich aan de kant van de rijbaan te plaatsen voor een controle, sloeg die op de vlucht. Na een korte achtervolging werd hij in de Vildersstraat toch uit het verkeer geplukt waarbij hij nog een poging waagde om te voet te vluchten.

Na een controle bleek hij in het bezit te zijn van een voorlopig rijbewijs en zat hij onder invloed van alcohol achter het stuur. Het voorlopig rijbewijs werd tijdelijk ingetrokken en de nodige processen-verbaal werden opgesteld.

Rood licht

Nog een andere leerling-bestuurder werd op de N80 opgemerkt toen hij een rood licht negeerde. Tijdens de controle bleek hij twee passagiers te vervoeren waarvan geen van beide voldeed aan de voorwaarden om als begeleider op te treden. Ook daar stelde de politie Limburg Regio Hoofdstad de nodige processen-verbaal op.

In totaal trok de politie Limburg Regio Hoofdstad de rijbewijzen in van vijf bestuurders die onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zaten. Drie bestuurders kregen een onmiddellijke inning voor het gebruik van een gsm-toestel achter het stuur. Daarnaast werden er twee processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen in het kader van de coronamaatregelen.