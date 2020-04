Dokter scheert haar van collega af voor goed doel: “Een frisse coupe quarantaine” Marco Mariotti

25 april 2020

15u24 0 Hasselt In het Jessaziekenhuis van Hasselt heeft dokter Hassanin Jalil het haar van zijn collega Pascal Vranckx mogen kortwieken. Niet omdat die laatste daar absoluut nood aan had, maar Jalil zamelde meer geld in dan zijn collega voor het goede doel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een ludieke weddenschap linken aan een inzamelactie voor het goede doel, het mag al eens wat luchtiger in coronatijden. Cardioloog-intensivist Pascal Vranckx en anesthesist-intensivist Hassanin Jalil namen het tegen elkaar op. Zij moesten tegen vrijdag middernacht zoveel mogelijk geld inzamelen voor de campagne ‘Scheer de Geneesheer’.

De opbrengst van deze actie gaat naar lange termijn-initiatieven voor de collega-verpleegkundigen en medewerkers waarop ze elke dag kunnen rekenen.

Jalil lag al snel op kop, en won uiteindelijk. Hij zamelde 3.400 euro in. Zijn collega deed het ook goed met 3.950 euro, maar moest wel in de kappersstoel gaan zitten. Jalil - met lange haardos - was vooral opgelucht dat zijn mooie snor er niet af ging. En Vranckx die zag er de fun wel van in, en was best tevreden met zijn coupe quarantaine.