Docenten Hogeschool PXL houden hoofd koel in Japanse tuin Dirk Selis

26 juni 2019

1.041 docenten en medewerkers van hogeschool PXL werken met man en macht aan de deliberaties, de voorbereidingen van de proclamaties en de inschrijvingen Niet enkel tijdens de kantooruren, maar ook in het weekend en tot ’s avonds laat. Niet evident bij tropische temperaturen. “We zoeken naar eenvoudige oplossingen voor het comfort van onze medewerkers”, vertelt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Bijvoorbeeld door hen plaats te laten nemen aan de koelere noordkant van onze gebouwen. En dan zijn er nog kleine dingen, zoals een gratis ijsje als dessert in onze restaurants. Ook bieden we onze medewerkers de gelegenheid om donderdagmiddag verkoeling te zoeken bij onze buren in de Japanse Tuin, of om vrijdag een verfrissende duik te nemen in het Kapermolenzwembad, eveneens op een steenworp van onze campussen.” Hopelijk stemt een koele omgeving de docenten gunstig tijdens het delibereren.