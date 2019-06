Dj Kenn Colt eert verongelukte vriendin met single ‘Be Alright’: “Het was een emotionele rollercoaster” Dirk Selis

20 juni 2019

07u57 1 Hasselt Het belooft een drukke zomer te worden voor de 30-jarige dj/producer Kenn Colt uit Hasselt, alias Kenneth Claes. Zijn nieuwe single ‘Be Alright’ barst van de zomerse vibes en zal van de beach bars aan de Vlaamse kust tot in de clubs van Ibiza door de speakers knallen. Met het nummer eert Claes de nagedachtenis aan zijn verongelukte vriendin Dominique.

De carrière van Kenn Colt gaat hard. Hij speelde al speelde op ’s werelds grootste festivalpodia (Tomorrowland (Boom), TomorrowWorld (US), Ultra Music Festival (Zuid-Korea),…) en is resident-dj is in Versuz Hasselt en Pacha Ibiza On Tour. Zijn vorige tracks haalden miljoenen streams en konden op support rekenen van grote namen zoals Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Bob Sinclar, Fedde Le Grand en vele anderen. Met ‘Be Alright’ zet Kenn Colt zijn pad verder na een erg bewogen en ingrijpende periode in zijn leven. In november 2017 kwam zijn vriendin Dominique om het leven in een tragisch verkeersongeval.

Therapie

“Muziek heeft me echt geholpen met het verwerken van wat er gebeurd is. Ook mijn familie en vrienden, en de fans die me regelmatig berichtjes sturen, hebben mij geholpen. Dat heeft me echt goed gedaan. Het geeft je de kracht om elke dag weer positief te blijven en die positiviteit ook verder te verwerken in je muziek. ‘Shine a Light’, ‘Better Days’ en nu dus ‘Be Alright’ zijn een mooi voorbeeld. Het is een emotionele rollercoaster geweest, maar stilletjes aan kan je het een plaats geven. Het zijn herinneringen die je koestert voor het leven. Ook de familie van Dominique zie ik nog vaak, en dat is heel fijn. Zoals ik beloofd heb op de dag van het ongeluk, zal ik haar blijven trots maken met mijn muziek.”

Don’t do drugs & drive

Daarom heeft Colt ook meegewerkt aan de campagne ‘Don’t do drugs & drive’ van VSV. “Deze campagne heeft toch wel wat losgemaakt bij de mensen. Ook na de release van ‘Come Back To Me’ kreeg ik regelmatig berichten van mensen die hun hart wilden luchten. Mensen zeiden me ook dat ‘Come Back To Me’ ook voor hen werkte als verwerking voor het verlies van hun geliefden. Er is zeker nog heel wat werk om mensen er bewust van te maken dat drugs en drank niet samengaan met rijden, je speelt niet alleen met je eigen leven, maar ook met dat van een ander.”

Alle weekends gevuld

Vakantieplannen deze zomer? “Wel, daar heb ik tot op vandaag nog niet echt bij stilgestaan”, zegt Claes. “Momenteel is elk weekend gevuld tot begin oktober met optredens, dus heb ik nog niets gepland. Als ik mensen blij kan maken met muziek, is dat voor mij ook al een soort van ontladen, een vakantiegevoel, maar misschien zal ik nog enkele dagen vakantie inplannen vanaf oktober. Gelukkig heb ik fijne collega’s, zo heb ik de laatste tijd goede contacten met Fedde Le Grand en Henri PFR, we delen regelmatig nieuwe nummers en zien elkaar geregeld op de festivals in binnen- en buitenland. Heel erg leuk dat je op feedback en steun kan rekenen van andere collega’s. Ook op festivals leeft de collegialiteit, je zit constant samen met dezelfde mensen, alleen het decor verandert.”

2019 startte alvast succesvol voor Kenn Colt met de chart-hitter ‘Better Days’ en nu laat hij ‘Be Alright’ op de wereld los, een heerlijke, zomerse track in samenwerking met zanger Matthew Grant (LA). De sterren staan alvast gunstig, want collega’s als Fedde Le Grand, Lost Frequencies, Kryder & Henri PFR lieten al weten dat de track volop op hun support kan rekenen.

