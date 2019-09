Dit weekend in Limburg: goochelaars, kermis én een picknick op de Noord-Zuid Redactie

20 september 2019

HASSELT: Opening Kermis

De grootste kermis van de provincie opent dit weekend haar deuren. Geen echte deuren natuurlijk, want de kermis aan het Dusartplein in Hasselt is toegankelijk voor iedereen, en zal tot het einde van de maand staan. Traditioneel opent het weekend met vuurwerk. Dat gaat zaterdagavond door om 21 uur en zal worden afgestoken aan de Kanaalkom. Vorig jaar lokte het event maar liefst 260.000 bezoeker naar de Limburgse hoofdstad.

Houthalen-Helchteren: Picknick op de Noord-Zuid

Schrik niet als je over de Noord-Zuid rijdt zondag, want in Houthalen stopt de wereld. Toch voor koning auto. Het gemeentebestuur organiseert er dit weekend het ‘Festival van de Grote Baan’, en wil er op ludieke wijze de problematiek omtrent de overvolle Noord-Zuidverbinding in de kijker brengen. De hele ruimte van de weg zal die dag voor de burgers ter beschikking zijn. “Breng je stoel of deken mee om te picknicken, je kan flaneren, fietsen, steppen, wat je maar wil”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Of neem deel aan verschillende leuke initiatieven die lokale verenigingen organiseren, zoals soccer, zeepkistenrace, krijttekeningen maken en andere leuke spelletjes.”

Maaseik: Unieke bomenwandeling in natuurgebied

Natuurgebied Tösch-Langeren is één van de parels in Limburg. “Het domein heeft eeuwenoude ‘houtkanten’", klinkt he. “Die dienden vroeger als scheiding of om het vee binnen of buiten te houden. Vandaag zijn ze een waardevolle schat vol biodiversiteit.” Natuurgids Francis leert je de bomen in de houtkanten en het gebied kennen en vertelt je wat de mensen met dat hout vroeger deden of maakten. Het natuurdomein lokt ook elk jaar ooievaars die er prachtige jongen kregen.

Bilzen: Limburg altijd al fietsparadijs

Vanaf dit weekend kan je aan de Groenkloosterstraat in Munstbilzen bij een unieke tentoonstelling terecht over fietsen. Het gaat om de privécollectie van Valentin Vissers, die meer dan tachtig unieke exemplaren zal tonen aan het publiek. “Lang geleden al waren er meer dan 20 Limburgse fietsfabrieken- en ateliers met meer dan 100 merken", weet de organisatie. “Weinig mensen weten dat. De ideale kans om de pareltjes te ontdekken.” De tentoonstelling loopt het ganse weekend bij Perron Limonade telkens van 14 tot 20 uur.

Bree: Laat u betoveren door goochelaar Jahon

Zondagnamiddag kan u samen met de kinderen genieten van de derde familievoorstelling ‘Verdwalen’ van goochelaar Jahon. De artiest doet om 15 uur zijn ding in het Cultuurhuis in Bree. In een woordenloos verhaal vol goochelen, muziek en poppenspel neemt hij het publiek mee op sleeptouw. Via goocheltrucs als bindmiddel ga je mee op wandeling doorheen een bijzonder bos waarin het eten van een appel zelfs een uitdaging is. Jahon won in 2013 de eerste prijs op het goochelkampioenschap van Vlaanderen. Dit was zijn start om te werken voor televisie (VTM Kzoom) en theaters. Tickets kosten 10 euro. Meer info via cultuur@bree.be