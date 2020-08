Dit weekend geen treinverkeer van Hasselt naar Genk en Heusden-Zolder, NMBS voorziet vervangbussen ENL

05 augustus 2020

15u42

Bron: BELGA 8 Hasselt Door werken aan de spoorwegen is er dit weekend geen treinverkeer mogelijk tussen Hasselt en Genk en van Hasselt naar Heusden-Zolder. Vervoersmaatschappij NMBS zet vervangbussen in, die de reizigers naar hun bestemming brengen.

Wie plant om dit weekend de trein te nemen, checkt best even de website van NMBS. Er zullen namelijk spoorwerken plaatsvinden, waardoor er geen treinen rijden van Hasselt naar Genk en tussen Hasselt en Heusden-Zolder. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. Het gaat onder meer om voorbereidende werken voor de vernieuwing van de spoorwegen tussen Hasselt, Kiewit en Zonhoven. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, zet de NMBS vervangbussen in.

