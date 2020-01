Digitale kluis is doorbraak in juridische wereld: “Geen ‘onvindbare’ contracten meer!” Dirk Selis

17 januari 2020

10u19 0 Hasselt Het bekende Hasseltse advocatenkantoor Monard Law en het Evergemse Softwarebedrijf Contractify slaan de handen in elkaar om contracten voortaan, proactief te beheren in een digitale kluis. “Geen “onvindbare” contracten meer! Maar wat meer is de contracten worden automatisch en permanent gemonitord op hun op hun juridische gezondheid en veerkracht.”

“Na een legal scan worden contracten ondergebracht in een digitale kluis : geen “onvindbare” contracten meer!”, zegt zegt CEO van Monard Law Karen Braeckmans. “Vervolgens worden de contracten automatisch en permanent gemonitord.Een gemiddeld bedrijf heeft ongeveer 120 contracten in omloop. Maar wat gebeurt er met deze contracten eens ze ondertekend zijn? Wie zorgt voor de opvolging en uitvoering ? Wordt die zorgvuldig onderhandelde volumekorting effectief toegepast? Weet men precies wanneer een contract moet verlengd worden of wanneer er opnieuw kan onderhandeld worden?”

Juridische gezondheid

Contractify en Monard Law hebben hiervoor dé oplossing gevonden. Enerzijds door ervoor te zorgen dat contracten gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd in de digitale kluis, anderzijds door de contracten proactief te beheren. “We brengen de contracten onder in een digitale kluis en gaan er proactief mee aan de slag”, gaat Braeckmans verder. “Daarmee bedoel ik, de software scant de contracten voortdurend op hun juridische gezondheid en veerkracht. Heel wat contracten worden onbewust en vaak ongewild verlengd. Maar er is ook de wetgeving die verandert. Dat heeft dan gevolgen voor onder meer de rechtsgeldigheid in bepaalde gevallen. Na een alert vanuit de software kunnen onze juridische specialisten kijken wat er gedaan moet worden. Zo kunnen onnodige kosten of verrassingen worden vermeden. We ontzorgen hiermee onze klanten. De samenwerking met Contractify is hierbij een absolute meerwaarde.”

Permanente audit

“Het voortdurend aftoetsen of de contracten juridisch nog up-to-date zijn, is absoluut een belangrijke meerwaarde”, zeggen Steven Debrauwere en Herlinde De Buck van Contractify. “Momenteel maken reeds een 50-tal organisaties gebruik van onze software. De software zorgt als het ware voor een soort permanente audit van de contracten. Daarnaast is er de juridische helpdesk van Monard Law, hetgeen een echte meerwaarde levert. De samenwerking met Monard Law is voor ons dan ook zeer cruciaal in de realisatie van de volledige meerwaarde van ons product.”