Dieven viseren bedrijven in Kiewit in Zonhoven Toon Royackers

24 mei 2019

19u47 2 Hasselt Dieven zijn in de nacht van donderdag op vrijdag binnen gedrongen in twee handelszaken op de grens van Zonhoven en Kiewit bij Hasselt. In Hasselt werden twee daders gefilmd in een magazijn. Vermoedelijk gaat het daar om een man en een vrouw.

Op de bewakingsbeelden van speciaalzaak de Vosvijvers is alleszins te zien hoe de dieven met een zaklamp door het magazijn sluipen. Ze worden daar kort voor één uur gefilmd. Uiteindelijk raken ze binnen in de winkel en plunderen ze daar het geld uit de kassa. De eigenaars deden ‘s ochtends de onaangename ontdekking. Toeval of niet: maar even verder werd aan de Schutenseweg in Zonhoven ook al ingebroken in een bedrijf. Daar slopen de daders over het terrein van bouwmaterialen Hulsmans. Ze konden een deur van het bureel open breken, en opnieuw een som geld stelen. Eén straat verder in de Beverzakbroekweg stelde de politie vrijdagmorgen trouwens nog een inbraak vast in een tuinhuis. Daar gingen dieven aan de haal met enkele werktuigen.