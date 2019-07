Dievegge verstopt gsm’s in beha Toon Royackers

17 juli 2019

14u00 1 Hasselt De lokale politie heeft afgelopen weekend een dievegge kunnen pakken, die al verschillende gauwdiefstallen gepleegd had in de Hasseltse binnenstad. Agenten werden aangesproken door een slachtoffer die zag dat haar gsm verdwenen was uit haar handtas.

De politie kon via de winkel waar de feiten gebeurd waren aan camerabeelden van de verdachte geraken. Na het bestuderen van die beelden ging de ploeg in de stad op zoek naar het bewuste signalement. In de Demerstraat werd de vrouw uiteindelijk aangetroffen. De 23-jarige Bulgaarse verdachte had verschillende gestolen spullen op zak: drie gsm’s, geld en goederen uit verschillende winkels. De gsm’s had ze zorgvuldig verborgen in haar beha. De vrouw werd intussen gedagvaard via de snelrechtprocedure. Zij zal zich binnen enkele weken voor de rechtbank moeten verantwoorden.