Dievegge met drugsprobleem krijgt twee jaar cel Birger Vandael

16 juli 2020

10u47 0

Een 34-jarige vrouw verschafte zich in de nacht van 12 op 13 juni dit jaar de toegang tot de woning van een Hasselts koppel, maar werd er op heterdaad betrapt. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de vrouw in het bezit te zijn van 2,2 gram speed in haar handtas. Ze droeg bovendien twee flesjes vloeibare speed en vier plastieken zakjes met speed mee in haar jaszak. De vrouw bevindt zich in staat van wettelijke herhaling en krijgt een celstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro. De drugs worden verbeurd verklaard.