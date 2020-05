Dieren krijgen veilige thuis in vernieuwd Kapermolenpark Emelie Wojcik

15 mei 2020

17u50 0 Hasselt Stad Hasselt en Natuurhulpcentrum Opglabbeek plaatsten vrijdag zestien vogel-, zoog- en insectenkasten in het vernieuwde Kapermolenpark. Die moeten aanwezige dieren een veilige thuis bezorgen en nieuwe, natuurlijke bewoners aantrekken. “Daarmee sluiten we perfect aan op de recente heraanleg die de biodiversiteit van het park verhoogt”, zegt schepen van Natuur Joost Venken (RoodGroen+).

Onder andere mezen, boomkruipers, winterkoningen, spreeuwen, spechten en bosuilen krijgen een eigen kastje in het Kapermolenpark. Daarnaast voorziet de stad er onderkomens voor vleermuizen, egels, eekhoorns, hermelijnen en hommels. Waterhoenen of meerkoeten kunnen binnenkort terecht op een vlot in de vijverzone. Een insectenhotel van 1,8 meter hoog garandeert dan weer heel wat leven rond de bloemenweides in het park.

“Als stadsbestuur ondernemen we heel wat acties om de versnippering van natuur en effecten ervan tegen te gaan”, zegt schepen van Natuur Joost Venken. “Daarvoor geven we de biodiversiteit op verschillende plekken een duw(tje) in de rug. De vernieuwing van het Kapermolenpark, met als blikvanger de vijverzone, is daar een mooi voorbeeld van. Maar het is niet genoeg om nieuwe of bijkomende dieren te lokken: we willen ook dat ze blijven. Daarom zochten en vonden we een enthousiaste partner in het Natuurhulpcentrum voor het plaatsen van veilige pleisterplekken voor tal van diersoorten.”

Een logische ‘match’ vult voorzitter Sil Janssen aan. “Met de plaatsing van deze kasten en insectenhotel kunnen we bezoekers laten zien dat natuur altijd heel nabij is en perfect met de mens kan samenleven, ook in het midden van de stad. Meer veilige pleisterplekken voor dieren betekent bovendien dat ze minder vaak bij ons terechtkomen voor verzorging.”

Camera’s

In enkele nestkasten worden camera’s geïnstalleerd. Die tonen vanaf volgend broedseizoen livebeelden van het natuurlijke leven in het Kapermolenpark rechtstreeks op een scherm bij de Hasselaar.