Diefstallenplaag rond Hasselt BVDH

24 november 2019

17u00 0

In Hasselt en omstreken zijn inbrekers dezer dagen zeer actief. Nadat eerder deze week al een vijftal diefstallen werden gemeld, stelde politiezone Limburg Regio Hoofdstad dit weekend opnieuw zeven inbraken vast. Vrijdagavond trokken dieven naar Herk-De-Stad. In de Kasteelstraat gingen ze lopen met geld, kledij en juwelen en verderop in de straat werd er eveneens geld gestolen. In de Onze Lieve Vrouwstraat namen ze die avond juwelen mee. Ook in de Diepenbeekse Steenblookstraat werden vrijdagavond geld en juwelen gestolen. Zaterdagavond werden inbraakpogingen gemeld in de Russelbeekstraat (Diepenbeek) en de Kleinstraat (Hasselt). Zondagmiddag werd in de Hasseltse Lentestraat een diefstal vastgesteld.