Dief van scooter Stijn Meuris opnieuw voor de rechter Birger Vandael

08 juli 2020

Een 33-jarige Hasselaar riskeert een effectieve celstraf van twintig maanden voor een aantal inbraken die hij de afgelopen jaren pleegde. De man was niet aan zijn proefstuk toe: eind oktober 2015 ging hij al aan de haal met de scooter van Stijn Meuris. De zanger was op dat moment gewoon thuis en een dag na de diefstal was de scooter weer terecht. Toen kwam de Hasselaar nog weg met een werkstraf van 300 uur. Helaas kwam hij opnieuw op het slechte pad. “Cruciaal in zijn leven staat het misbruik van drugs", klonk het bij zijn advocaat. Er werd een celstraf onder strenge voorwaarden gevraagd.