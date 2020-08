Dief steelt ‘s morgens wagen en wordt in de namiddag al opgepakt MMM

26 augustus 2020

19u03 0 Hasselt De politie heeft een gestolen voertuig kunnen onderscheppen in Hasselt. Het voertuig werd even voordien gestolen op het terrein van een autoverdeler in de stad . De verdachte – die vrij was onder voorwaarden voor eerdere feiten – zal zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor zijn daden.

Maandagnamiddag trok een verdacht voertuig de aandacht van de politie Limburg Regio Hoofdstad. De wagen was voorzien van reclame van een autoverdeler in plaats van nummerplaten. Het voertuig werd uiteindelijk onderschept op een parking in Hasselt. De bestuurder werd mee naar het politiekantoor genomen voor verhoor.

De wagen bleek diezelfde maandagochtend gestolen op het terrein van een autoverdeler in Hasselt. De eigenaar had de diefstal vastgesteld en de politie al op de hoogte gebracht.

De verdachte blijkt een 44-jarige man uit Hasselt. Hij zal zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor zijn daden. Hij schond met deze feiten zijn eerder opgelegde voorwaarden en werd overgebracht naar de gevangenis in Hasselt. De autoverdeler heeft zijn wagen terug.