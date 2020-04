Deze 14 Limburgse WZC’s zijn zwaar getroffen: 1.100 bejaarden meteen getest op covid-19 Marco Mariotti

08 april 2020

19u00 0 Hasselt Maar liefst veertien woonzorgcentra in Limburg krijgen accuut materiaal om al hun bewoners te testen op het coronavirus. Het gaat om WZC’s die er het ergst aan toe zijn. Bij tien van de rusthuizen wordt ook het personeel getest. “Het is zeer schrijnend, maar als we de resultaten hebben kunnen we gerichter werken", zegt Pascy Monette van het Zorgbedrijf in Sint-Truiden.

Links en rechts werd er al getest bij zorgcentra in onze provincie, maar het bleek een doekje voor het stelpen. Door het tekort aan testen kan directie moeilijk overgaan tot een concreet plan. De Vlaamse regering voorziet nu extra tests voor de rusthuizen waar de situatie ernstig is. In totaal gaat het om 1.706 testen voor 14 vestigingen verspreid over de ganse provincie. Bijna 1.100 testen zijn uitsluitend voor bewoners.

Zo zagen ze in Sint-Truiden 42 van de 202 bewoners bij Villa Rosa en ’t Meiland besmet worden en vielen er 12 doden. Ook in Maaseik bij Het Park noteerden ze vijf doden in korte tijd en hebben 23 bewoners symptomen.

“Vandaag werd er al volop getest", zegt Pascy Monette die Villa Rosa en ‘t Meiland opvolgt. “Donderdag om 10 uur komen we naar buiten met duidelijke communicatie over wat we verder ondernemen. Je kan gerichter werken als je weet wie besmet is en wie niet.” Meer dan 20 bewoners werden al geëvacueerd naar een leegstaande blok. Nog in Sint-truiden wordt iedereen in Triamant Haspengouw in Velm en WZC La Madrugada getest.

Gemiddeld overlijden twee bejaarden per maand bij ons. Nu plots vijf in drie weken tijd. Psychologisch zeer zwaar voor het personeel Roel Eerlingen van Het Park in Maaseik

Dat geldt ook voor Hoeselt bij WZC Ter hulst, Beringen bij WZC Prinsenhof, in Tessenderlo bij WZC Heuvelheem en in Voeren bij WZC Ocura. Ook daar krijgt zowel personeel als bewoners te horen of ze positief of negatief testen.

Zware omstandigheden

In Neeroeteren bij Het Park noteerden ze vijf doden in twee weken tijd. “23 bewoners hebben symptomen, en zes personen hebben positief getest”, zegt Roel Eerlingen van vzw Integro, de groep van Het Park. “Nog eens zeven personeelsleden zijn ook positief getest en zitten in quarantaine. De testen zijn broodnodig. We kunnen dan bewoners omhuizen en afdelingen afzonderen. Dit zijn zeer zware omstandigheden, maar er is geen paniek.”

“Het personeel krijgt hulp van het Rode Kruis, en verpleegsters van het Wit-Gele kruis. Psychologisch is dit niet te onderschatten. Gemiddeld overlijden er twee bejaarden in een rusthuis per maand bij ons. Nu is dat plots vijf in minder dan een maand en dan zijn er nog veel zieken.” Bij Het Park zullen er een 180 personen getest worden waarvan de helft bewoners.

In Hasselt zijn tetst voorzien bij WZC’s Hogevijf Stadspark, Campus Banneux en Katharinadal waar samen 328 bewoners worden getest. Ook de meer dan 200 personeelsleden en vrijwilligers komen aan de beurt.

Enkel bewoners

In Dilsen-Stokkem bij ‘t Kempken, in Leopoldsburg bij WZC Reigersvliet, in Oudsbergen bij WZC Kimpenhof en in Hasselt bij WZC Clarenhof worden ook enkel de bewoners getest. Samen gaat het daarom 254 bewoners waarvan meerdere mensen met symptomen.