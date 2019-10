Deur opnieuw open voor nieuwe gouverneur in Limburg Dirk Selis

02 oktober 2019

18u18 0 Hasselt De nieuwe Vlaamse regering sprak af om de pas ingevoerde objectieve selectieprocedure voor provinciegouverneurs te schrappen. Dat zet de deur opnieuw open voor politieke benoemingen.

In het voorjaar van 2018 lanceerde de Vlaamse regering voor het eerst een vacature voor provinciegouverneur. De open procedure was het rechtstreekse gevolg van de heisa die vijf jaar eerder was ontstaan bij de benoeming tot gouverneur van Oost-Vlaanderen van Jan Briers, die vorig jaar met pensioen ging.

Eerste procedure liep faliekant mis

Er werd afgesproken om voortaan een objectieve selectieprocedure te organiseren. Maar de eerste liep al meteen faliekant mis. Wim Leerman, de algemeen directeur van de stad Aalst die door minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) naar voor was geschoven, kwam volgens gelekte rapporten als beste uit de bus. De nieuwe Vlaamse regering besliste tijdens de onderhandelingen, buiten het regeerakkoord om, de procedure opnieuw te politiseren. Dat bericht De Tijd, en het nieuws werd bevestigd aan De Standaard.

Pensioen

De komende legislatuur gaan ook de gouverneur van Vlaams-Brabant (Lodewijk De Witte, van SP.A-signatuur) en wellicht ook die van Limburg (Herman Reynders, ook met een SP.A-stempel) met pensioen. Op die manier kan Open VLD Oost-Vlaanderen opeisen, de N-VA Vlaams-Brabant en CD&V Limburg. In dat laatste geval circuleert, volgens insiders, al langer de naam van Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

