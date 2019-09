Deskundige afgewezen in zaak rond serieverkrachter BVDH

23 september 2019

12u06 0 Hasselt In het proces rond de 38-jarige vermeende serieverkrachter F.K. uit Maasmechelen heeft de rechtbank vrijdag in een tussenvonnis de aanstelling van een deskundige afgewezen. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak ten gronde behandeld kan worden.

Vorige week vrijdag verscheen de beklaagde voor het eerst voor de correctionele rechtbank van Hasselt. De man contacteerde vrouwen in heel Vlaanderen via datingsites en drong vervolgens aan op een afspraakje. Daar sloeg hij dan toe: hij deed verdovende middelen in hun drankje en beroofde en verkrachtte de slachtoffers vervolgens. Namens een burgerlijke partij werd een deskundige aangesteld zodat een slachtoffer kan worden onderzocht en de tijdelijke en blijvende ongeschiktheid kan worden bepaald. Enkele advocaten vroegen ook conclusietermijnen. "Een spoedige afhandeling van de zaak dringt zich op in het belang van een goede rechtsbedeling", staat te lezen in het tussenvonnis.