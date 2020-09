Dertigtal actievoerders vragen ‘justice for Sanda’: “We zijn bang voor een voorkeursbehandeling” Birger Vandael

04 september 2020

13u27 0 Hasselt Vanmiddag voerden de ‘Actief Linkse Studenten & Scholieren’, ‘Campagne Solidarity’ en ‘Campagne ROSA’ gezamenlijk actie in het kader van de zaak Reuzegom. Eerder werd duidelijk dat de behandeling wordt uitgesteld omdat er in de raadkamer bijkomend onderzoek werd gevraagd. “We zijn bang dat de achttien leden van de studentenclub uiteindelijk een voorkeursbehandeling zullen krijgen", klinkt het bij de actievoerders, die met een dertigtal present tekenden voor de Hasseltse rechtbank.

De Actief Linkse Studenten & Scholieren (ALS) vormen een organisatie tegen het kapitalisme, ook Campagne Solidarity strijdt tegen racisme en het kapitalisme en Campagne ROSA haalt eveneens het kapitalisme aan als basis van de problemen rond het seksisme. De drie organisaties zijn allemaal geraakt door de gebeurtenissen in de zaak Reuzegom. De studentenclub wordt verantwoordelijk geacht voor de tragische dood van KU Leuven-student Sanda Dia in 2018 tijdens een studentendoop.

Taakstraf

Ongeveer anderhalf uur nadat duidelijk werd dat er in het dossier vijf verzoekschriften waren neergelegd waarin gevraagd wordt bijkomend onderzoek te voeren, lieten de studenten zich horen. “Aan de universiteit zijn de jongemannen er ook al vanaf gekomen met een taakstraf van dertig uren en een paper over studentendopen. We hopen dat ze niet op dezelfde manier zullen worden gespaard door het gerecht", foetert Isabel Snick, die namens de actievoerders het woord nam. De slogan “KU Leuven, neem initiatief, geen racisme op onze unief” valt te kaderen in deze thematiek.

“Allerduurste advocaten”

Volgens Snick is er sprake van een voorkeursbehandeling. “De jongeren hebben één voor één de allerduurste advocaten. De reden dat we vandaag in Hasselt staan is omdat de zoon van één van de rechters in Antwerpen bij de Reuzegommers zat. Dat is een mooie illustratie van de manier waarop het systeem werkt." Daarom klonk het: “Wij zijn het moe, dat elitair gedoe”. Ook het systeem van de studentenclubs werd op de korrel genomen. “Het zou niet mogen dat iemand als Sanda zich moet aansluiten bij zo’n club om carrière te maken."

De actie duurde in totaal ongeveer een half uur en vond plaats zonder incidenten. Enkele agenten waren voor de zekerheid ter plaatse gekomen, maar moesten niet ingrijpen.

Timing

Wanneer de zaak nu precies zal behandeld worden, is nog onduidelijk. “Het is nu aan de onderzoeksrechter om, binnen de maand, een beslissing te nemen over deze verzoeken”, klinkt het bij het parket van Limburg, dat zelf ook een standpunt zal innemen. “Indien de verzoeken worden afgewezen, dan kunnen de verzoekende partijen tegen deze weigering beroep aantekenen bij de Kamer van inbeschuldigingstelling (Hof van beroep). Ook de gedeeltelijke inwilliging of afwijzing is mogelijk.”