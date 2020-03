Dertiger verbrijzelt kaak van prostituee in Hasseltse rendez-vous Birger Vandael

17 maart 2020

15u17 0 Hasselt Op 30 oktober 2019 sloeg een 32-jarige man uit Schilde helemaal tilt in een Hasseltse rendez-vous. Hij takelde een 50-jarige prostituee uit Zuid-Amerika zwaar toe en verbrijzelde onder meer haar kaak. Omwille van het coronavirus zal de zaak pas in het najaar worden behandeld.

De feiten speelden zich af in ‘Logies 355', een hotel aan de Genkersteenweg waar het mogelijk is om voor enkele uren een kamer te huren. De voormalige paracommando had het slachtoffer via social media leren kennen. Na de feiten van verwondingen werd hij opgesloten in de cel. Het slachtoffer moet nog een MRI-scan ondergaan die duidelijkheid moet brengen inzake mogelijke hersenschade. De vrouw heeft ook veel last van duizeligheid.

Drugs en cocaïne

Wat er precies gebeurd is destijds, blijft onduidelijk. Er zouden drugs en cocaïne gebruikt zijn geweest. Uiteindelijk was het de man zelf die de hulpdiensten verwittigde en zich vervolgens ook aanbood bij de politie. Feit is dat de Zuid-Amerikaanse danig onder de indruk is van de feiten. Normaal zou advocaat Jan Keulen de voorlopige vrijstelling gevraagd hebben voor zijn cliënt, maar ook in dit dossier moet men wachten tot na de coronacrisis.