Dertiger toont geslachtsdeel in Hasseltse bibliotheek Birger Vandael

24 juni 2020

Een 32-jarige man uit Zoutleeuw is veroordeeld tot tien maanden cel voor openbare zedenschennis in een Hasseltste bibliotheek. Hij toonde zijn geslachtsdeel en bevredigde zichzelf ten aanzien van twee vrouwen. De man sloeg voor het eerst toe op 17 september 2015 , twee maanden en één dag later kon hij zich opnieuw niet bedwingen. “Beklaagde kon zijn seksuele driften niet onder controle houden en had geen respect voor de psychische integriteit van de slachtoffers, wiens eerbaarheidsgevoel werd gekwetst. De man krijgt ook een geldboete van 800 euro.