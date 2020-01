Dertiger riskeert één jaar cel voor amok op trein richting Hasselt BVDH

13u20 0 Hasselt Een 36-jarige man uit Diest riskeert een celstraf van één jaar met probatie-uitstel voor zijn gewelddadig gedrag op de trein richting Hasselt in augustus 2017. De man zou zijn toenmalige partner (wat hij betwist), een toevallige aanwezige en de politie stevig hebben aangepakt. “Ik ben hiervoor beschaamd. Destijds had ik een alcoholprobleem en mijn gedrag was onaanvaardbaar”, vertelde hij aan de rechter.

De man vertelde in de correctionele rechtbank zijn levensverhaal, waarin alcohol helaas een negatieve rol speelde. Hij had eerder al een keer agressie getoond en werd behandeld voor zijn problematiek in Gent. Op het moment van de feiten genoot hij van beperkte vrijheid. Daar maakte hij die dag misbruik van. “Ik had toen een meisje leren kennen, maar ze sukkelde met heroïne. Misschien was ik wel wat te naïef en ik had die dag ook gedronken. Het klopt niet dat ik mijn partner op de trein ook geslagen heb, de andere tenlasteleggingen betwist ik niet.”

Geen poging doodslag

De procureur vertelde hoe de politie werd opgeroepen voor een vechtpartij. Ter plaatse verzette de dertiger zich hevig tegen zijn arrestatie. Er werd gesproken met een paar getuigen op de trein die vertelden wat er was gebeurd. Een persoon die de man probeerde tegen te houden, werd zelf geslagen. De beklaagde werd ook beschuldigd van een wurgpoging, maar volgens het openbaar ministerie gaat het niet om een poging doodslag.

Brief aan slachtoffers

De beklaagde stelde vast dat er geen slachtoffers in de rechtbank aanwezig waren, al had hij wel een brief voor hen meegenomen. Hij las die op vraag van de rechter toch maar voor en betuigde zo zijn spijt. “Als ik de slachtoffers kan vergoeden, doe ik dat meteen. Ik ben maar op één iemand kwaad en dat is op mezelf. Ik had nooit in mijn oude gewoonten moeten hervallen.” Het was voor iedereen duidelijk dat het belangrijkste is dat de man zijn alcoholproblematiek moet aanpakken. Hij hoort het vonnis op 17 februari.