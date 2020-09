Dertiger bleek jarenlang verliefd op dochter: zes jaar cel gevraagd voor seksueel misbruik Birger Vandael

21 september 2020

12u01 0 Hasselt De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een celstraf van zes jaar gevorderd voor een 38-jarige man uit West-Limburg die tien jaar lang zijn dochter misbruikte. “Ik was verliefd op haar, maar voel me niet aangetrokken tot andere kinderen”, gaf de man toe. Hij hoopt op een celstraf onder voorwaarden, zodat hij zich kan laten begeleiden voor zijn probleem.

In mei 2019 kwam het misbruik aan het licht, toen de zus van de beklaagde aangifte deed bij de politie. De dertiger gaf toe dat er sprake was geweest van aanranding, maar onderstreepte dat er nooit een verkrachting had plaatsgevonden. Volgens de raadsman van het slachtoffer en haar moeder begonnen de feiten al toen het meisje een peuter was. Daarop verbleef ze een tijdje bij haar grootouders, maar later begon de man opnieuw. Hij raakte zijn dochter overal aan en voerde ook seksuele handelingen bij zichzelf uit in haar bijzijn.

Aan de kant van de burgerlijke partij werd een schadevergoeding tot 10.000 euro gevraagd. De verdediging van de man legde uit dat de dertiger sinds het uitkomen van de feiten in de cel zit. Er werd gevraagd om hier rekening mee te houden en de West-Limburger is zelf ook bereid om zich residentieel te laten opnemen. Hij betuigde ten slotte ook zijn spijt. Op 19 oktober wordt het vonnis uitgesproken.