Dertien bestuurders betrapt met gsm achter het stuur MMM

06 mei 2020

19u05 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad hield dinsdag verkeerscontroles aan de Kuringersteenweg en de Kempische Steenweg in Hasselt. Dertien gsm-gebruikers achter het stuur liepen daarbij tegen de lamp.

Er werden drie bestuurders onderschept die in overtreding waren met de coronamaatregelen, zij maakten namelijk een niet-essentiële verplaatsing met hun voertuig. Twee bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Die twee rijbewijzen werden tijdelijk ingetrokken.

Twee bestuurders kregen ook een proces-verbaal voor niet-aangepast rijgedrag.

Op de Kempische Steenweg kon de politie een beschonken bestuurder uit het verkeer halen die met een wagen reed met slechts drie banden. Het vierde wiel bevatte enkel de velg. De bestuurder van het voertuig was onder invloed. Zijn rijbewijs werd dan ook tijdelijk ingetrokken.

Op de Kuringersteenweg bleek een motorbestuurder onder invloed van verdovende middelen en had tevens geen rijbewijs. De motorfiets was niet ingeschreven, noch verzekerd. De nummerplaat bleek zelfs gestolen. De passagier was in het bezit van verboden wapens en had gebruikershoeveelheden verdovende middelen op zak. Omdat ze geen geldige verklaring voor hun verplaatsing konden geven, kwam daar nog eens 250 euro boete per persoon bovenop.