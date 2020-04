Derde coronadode in woonzorgcentrum Katharinadal Emelie Wojcik

01 april 2020

13u05 0 Hasselt In het Hasseltse woonzorgcentrum Katharinadal is opnieuw een bewoner overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder deze week stierven er ook al twee bewoners door het virus.

“Het stemt ons bijzonder triest om te melden dat ondanks alle goede zorgen opnieuw een bewoner met covid-19 gerelateerde symptomen bij ons is overleden”, zegt Caroline Vercauteren, communicatieverantwoordelijke van Katharinadal. Eerder deze week stierven nog twee bewoners aan de ziekte. Een van hen bevond zich al langer in een palliatieve situatie.

Terugval

Vorige week testten nog vijf bewoners positief op het coronavirus. Vier van hen kregen willekeurig een test toegewezen. Eén bewoner werd per toeval in het ziekenhuis getest na een val. Daarnaast vertonen nog andere bewoners milde symptomen van het virus. Sinds vorige week zijn er echter geen bewoners meer bijgekomen die last hebben van coronagerelateerde symptomen. Toch kennen sommigen momenteel een terugval die eigen is aan de ziekte.

Bij de medewerkers is de situatie daarentegen stabiel. In totaal hebben elf medewerkers van het woonzorgcentrum coronagerelateerde symptomen. “Daarvan testten acht personen positief op het virus. Een van hen verblijft momenteel in het ziekenhuis, de anderen blijven thuis. Ook de overige medewerkers met symptomen komen uit voorzorg niet werken. Ondertussen is er voldoende vervanging.”