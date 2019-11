Deliveroo werkt voortaan overal met duurzame verpakkingen: “Dankzij het succesverhaal van Deliveround in Hasselt” Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

10u25 8 Hasselt Het succesverhaal van Deliveround in Hasselt was de trigger voor maaltijdbezorger Deliveroo om vanaf vrijdag eten te laten bezorgen in milieuvriendelijke verpakkingen, in samenwerking met meer dan 2.000 Belgische restaurants. Met de duurzame verpakking, die speciaal ontworpen is voor transport van maaltijden, wil het bedrijf tegemoetkomen aan de milieubewuste prioriteiten van de consument.

Sinds 't Borrelhuis, Le Pain Quotidien en Babo’s Burgers zich verenigden voor ‘Deliveround’, een experiment met de uitrol van herbruikbare verpakkingen van bezorgmaaltijden, stromen de aanvragen van andere restaurants om deel te nemen aan het project massaal binnen. Uit de eerste resultaten blijkt bovendien dat de consument het systeem helemaal ondersteunt. Naast deze wereldprimeur, wil Deliveroo nu dus ook de rest van België de mogelijkheid geven om een maaltijd in een milieuvriendelijke verpakking te laten bezorgen. De optie is vrijblijvend, maar Deliveroo hoopt op deze manier zo veel mogelijk restaurants aan te moedigen om voor de milieuvriendelijke optie te kiezen.

Composteerbaar

De online verpakkingswinkel is er vooral op gericht om de vele kleine en onafhankelijke restaurants, waarmee de bezorgdienst samenwerkt, toegang te geven tot milieuvriendelijke vormen van verpakkingen tegen een betaalbare prijs. Sommige composteerbare verpakkingen bevatten nog steeds plastic, maar ze zijn wel volledig milieuvriendelijk en recyclebaar. Andere opties zijn dan weer gemaakt uit rietsuiker of bamboe.

“Deliveroo heeft de manier waarop mensen eten fundamenteel veranderd”, vertelt Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder bij Deliveroo. “Mensen bestellen bij de beste restaurants in de stad, waar en wanneer ze willen. De dag van vandaag is het echter belangrijk dat dit ook op een milieuvriendelijke manier gebeurt. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid en stellen onze klanten in staat om milieubewuste keuzes te maken om zo de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, waar niets in verloren gaat, mee te helpen realiseren.”

De milieuvriendelijke verpakking kost anderhalve euro extra. Indien de klant beslist om de verpakking terug te brengen, krijgt hij die anderhalve euro statiegeld volledig terug, alsook 1 euro tegoed voor zijn volgende bestelling.