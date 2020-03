Delhaize opent vier nieuwe Shop&Go-winkels in Limburg Emelie Wojcik

05 maart 2020

19u37 0 Hasselt Delhaize opende donderdagochtend zes nieuwe Shop&Go-winkels, waarvan vier in Limburg. De nieuwe winkels bevinden zich vlakbij Q8-tankstations in Hasselt, Diepenbeek, Genk en Dilsen-Stokkem.

De nieuwe Delhaize Shop&Go’s zijn gericht op de Q8-klanten die onderweg snel verse, kwalitatieve producten willen oppikken. De winkels bieden praktische, gebruiksklare of ter plaatse te verbruiken producten zoals versgebakken, belegde broodjes, en bereide gerechten aan. Maar ook diverse verse producten zoals fruit en groenten en basisproducten zoals melk, pasta en ontbijtproducten. Delhaize garandeert zijn klanten ook op elk moment van de dag vers brood. Al de broden worden namelijk ter plaatse gebakken. “Door te focussen op gezond, service en kwaliteit kunnen we nu een fantastische winkelervaring aanbieden aan onze klanten. En dat is waar het vandaag om draait”, zegt Kris Volckaert, vice-president affiliated stores van Delhaize.

De nieuwe Limburgse vestigingen bevinden zich in Hasselt (Kuringersteenweg 301/303), Diepenbeek (Nieuwstraat 263), Genk (Hoevenzavellaan 111) en Dilsen-Stokkem (Siemenslaan 1). De overige twee filialen bevinden zich in het Waalse Soumagne en Jemeppe.

De Shop&Go-winkels zijn 7/7 geopend van 6 tot 22 uur, ook op feestdagen.