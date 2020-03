Deken laat klokken luiden voor het klimaat Birger Vandael

01 maart 2020

18u26 0 Hasselt Zaterdagmiddag werden in Hasselt drie minuten lang de klokken geluid om aandacht te vragen voor het klimaat. Het initiatief kwam van de Hasseltse deken Ali Cornelissis. “Als Kerk is het onze uitdrukkelijke taak om samen met vele anderen zorg te dragen voor onze schepping”, motiveert hij zijn actie.

Mensen van de oudere generatie herinneren zich misschien nog hoe de noodklokken werden geluid bij storm en ontij. Mensen liepen dan naar buiten om te helpen waar mogelijk, boeren deden alles wat ze konden om de koeien en het stro tijdig in veiligheid te brengen en anderen wilden vooral – letterlijk – de meubelen redden. Ook op 1 februari 1953 klonken de noodklokken toen de dijken braken en het water richting land trok.

Dit keer klonken de noodklokken dus voor het klimaat. De actievoerders willen de extra schrikkeldag gebruiken om ‘echt winst te maken en de politieke wereld te vragen om maatregelen. “Het klimaat gaat ons allen aan”, stelt Cornelissis. “We moeten denken aan de komende generaties. Paus Franciscus spreekt over ons gemeenschappelijk huis. Het is dus evident dat wij onze noodklok luiden, ten teken van solidariteit.” Bij het bisdom reageert men tevreden over de weerklank van de actie: “Er was een zeer enthousiaste opkomst. Ook andere organisaties van de klimaat coalitie waren vertegenwoordigd.”