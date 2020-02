Definitief einde dreigt voor Koks & Tales na reeks tegenslagen: “Lege handen, na 7 jaar tot 100 uren per week werken”

Birger Vandael & Emelie Wojcik

15 februari 2020

17u39 5 Hasselt Cocktailbar Koks & Tales in de Hasseltse Schrijnwerkersstraat dreigt definitief de deuren te moeten sluiten. In 2017 werd de populaire cocktailbar nog uitgeroepen tot de beste van België, maar na een reeks tegenslagen, is de zaak al drie weken gesloten. “Maandag krijg ik te horen of dit het einde betekent, maar in mijn hoofd heb ik het einde al aanvaard”, zucht Rob Biesmans.

Biesmans is van opleiding maître en leerde de stiel onder meer bij Gordon Ramsay in Londen. Later raakte hij bij ons bekend door zijn deelname aan ‘Mijn Restaurant’. Vervolgens ging hij door een moeilijke periode waarin hij zelfs even dakloos was na het faillissement van zijn lunchbar. Toch gaf de Hasselaar niet op. Hij zag het succes van cocktailbars in Antwerpen, Gent en Brussel en wilde er ook een opstarten in Hasselt. Vanaf 2015 kon je bijgevolg ook bij ‘Koks & Tales’ terecht voor de populairste cocktails ter wereld, vaak met de typische Hasseltse jenevertouch.

Net wanneer de schulden na het faillissement van mijn lunchbar bijna afbetaald waren, kwam die kelderbrand. Alles wat ik daarna nog probeerde, was een druppel op een hete plaat Rob Biesmans

Brand

Maar Biesmans bleef niet van pech gespaard. Na een kelderbrand moest hij zijn cocktailbar in de zomer van 2018 even sluiten. “Net op dat moment zag het ernaar uit dat ik de schuldenput die ik had opgebouwd met mijn faillissement zou kunnen dempen. Alles wat ik daarna nog probeerde, was een druppel op een hete plaat.”

Verkeerschaos

Biesmans wilde deze winter in zijn zaak extra zitplaatsen creëren en nam hiervoor bijkomend personeel aan, maar de aannemer handelde niet snel genoeg. Daarna gooiden de gekende verkeerswerken in Hasselt roet in het eten. “Men zei dat het de korte pijn zou zijn, maar het werd een lange pijn. Er kwamen door de verkeerschaos ‘s avonds minder mensen naar de stad en december werd een slechte maand. Uiteindelijk werd de zaak gesloten omdat ik persoonlijk failliet ben. Ik blijf nog steeds hopen op een doorstart, maar het ziet er niet naar uit dat ik maandag nog goed nieuws krijg."

Door de optelsom van alle problemen, is het einde van Koks & Tales dus in zicht. “Na zeven jaar lang tot honderd uur per week te werken aan een moordend tempo blijf ik met lege handen handen. Alsof ze zeiden: hij vecht steeds terug, hoe kunnen we hem nog dieper duwen? En deze zaak had mijn pensioen moeten worden”, zucht Rob.

Mooie herinneringen

Een nieuwe tegenvaller in het leven van Rob, die net als zijn naaste omgeving ook nooit van gezondheidsproblemen bleef gespaard. “Het is onwezenlijk wat ik altijd weer moet meemaken. Het is moeilijk om nu positief te blijven. Ik zoek mijn vrienden op en koester de mooie herinneringen aan mijn zaak. Daarnaast is mijn biografie bijna af. Daarin vertel ik over alle ‘smeerlapperij’ die ik heb meegemaakt en ik vertel ook over mijn eigen fouten. Hopelijk vind ik een uitgeverij die het aandurft mijn hele verhaal te brengen.” Rob houdt de deur naar een toekomst in de horeca open. “De horeca is iets wat je doet uit goesting, want rijk word je er niet van”, zegt hij. “Het is jammer dat het zo is afgelopen, want in feite was de cocktailbar een goed draaiende zaak."