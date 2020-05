Decorbouwer Deusjevoo lanceert transporteerbare studio voor coronavrije videogesprekken Emelie Wojcik

19 mei 2020

17u22 0 Hasselt In heel wat bedrijven hebben werknemers de afgelopen weken via videogesprek contact gehouden met elkaar en met de klanten. De ene keer al met meer succes dan de andere, want waar in huis vind je de ideale plek om klanten en collega’s storingsvrij te woord te staan? Decorbouwer Deusjevoo ontwikkelde een transporteerbare microstudio waar werknemers zonder stoorzenders coronaveilige videogesprekken kunnen voeren.

De transporteerbare microstudio is slechts drie vierkante meter groot en heeft een eigen luchtaanvoersysteem dat zorgt voor de aanvoer van steriele lucht. De binnenkomende lucht Is dus bacterie- en virusvrij. Door de compactheid van de studio wordt de mobiele videoruimte geleverd als bouwpakket dat in vier uur gemonteerd kan worden.

Het idee voor de studio haalde Deusjevoo op de eigen werkvloer. “Voor het coronavirus zaten we steeds met meerdere collega’s in één ruimte, waardoor er een gebrek was aan focus en rust”, zegt Jo Peters, CEO van Deusjevoo. “Als we nu voortdurend met meerderen zouden beginnen te videobellen, krijg je een onhoudbare situatie.” De mobiele studio moet alle werknemers dus in staat stellen om zonder storingen van anderen hun werk ‘coronaproof’ voort te zetten.