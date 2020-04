Dealer (43) betrapt aan de stationsbuurt in Hasselt Marco Mariotti

28 april 2020

18u12 0 Hasselt De politie heeft maandag een dealer (43) betrapt in de Mouterijstraat in Hasselt. De man wordt verdacht van het verkopen van marihuana.

Vlakbij de controleplaats vonden de inspecteurs een zak die verstapt zat in een holte in een betonblok. In de zak troffen ze 15 kleinere verpakkingen cannabis aan. Aan de hand van camerabeelden kon vastgesteld worden dat één van de aanwezigen enkele ogenblikken eerder een zakje cannabis verkocht had. De 43-jarige man werd opgepakt en meegenomen naar het politiehuis waar hij vanmorgen werd verhoord. Hij zal later gedagvaard worden voor de rechtbank.